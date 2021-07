Presidenza della Regione – Micciché: “Ricandidatura Musumeci? E’ ancora presto per parlare”

“E’ ancora presto per parlare, nello schieramento di centro destra, di una ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenza della Regione siciliana.”

Così, Gianfranco Micciché, presidente dell’ARS e commissario-coordinatore di Forza Italia in Sicilia, ha parlato circa la possibilità di ricandidatura di Nello Musumeci alla Presidenza della Regione Siciliana.

In attesa dunque di capire i nuovi equilibri politici e anche cosa accadrà al M5S, Micciché chiede calma e non da per scontata la ricandidatura di Musumeci.