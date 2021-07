Il 3 settembre a Treviso torna la “Run for children”

Presentata oggi la manifestazione podistica nata nel 2017 per sostenere il progetto “Giocare in corsia”. Percorso cittadino di 7 km con partenza e arrivo sulle Mura. Iscrizioni aperte. Dal 24 luglio, per nove giorni, gli organizzatori pedaleranno sulle strade del Veneto per promuovere l’evento

14.7.2021 – L’obiettivo è sempre lo stesso: correre e ancora correre. Non per vincere, ma per far trionfare la solidarietà. Inizia il conto alla rovescia per la quarta edizione della Run for Children, manifestazione podistica a carattere ludico-motorio, aperta a tutti, che percorrerà le strade del centro storico di Treviso nella serata di venerdì 3 settembre.

L’iniziativa – presentata ufficialmente oggi in municipio – è nata quattro anni fa per sostenere il progetto della LILT “Giocare in corsia”. E il successo è stato crescente: 1144 partecipanti nel 2017, 1206 nel 2018, oltre 1600 nel 2019.

Solo la pandemia ha fermato la corsa, cancellando l’edizione 2020, ma ora l’evento organizzato da Gian Luca Sacilotto, Fabio Simionato e Norma Pezzutto è pronto a riprendere la sua corsa. L’equazione è semplice: più alto sarà il numero dei partecipanti, maggiore sarà il contributo che verrà donato a “Giocare in corsia”. Tra i sostenitori, oltre ad un affezionato pool di sponsor, anche la Regione del Veneto e il Comune di Treviso, che hanno dato il patrocinio ufficiale all’iniziativa.

“Run for Children – ha commentato in conferenza stampa il sindaco Mario Conte – è una grande occasione di promozione della città, con un obiettivo nobilissimo com’è il sostegno alla LILT e in particolare ai fantastici volontari di ‘Giocare in corsia’. Questa è una delle occasioni in cui un sindaco non può che applaudire: a Gian Luca, Fabio, Norma e a tutto il gruppo organizzativo va il ringraziamento mio e della città. Sarà una bellissima manifestazione in una città che rimarrà aperta e vivibile. Non chiuderà nulla: c’è chi correrà e chi potrà applaudire con l’aperitivo in mano”.

I volontari di “Giocare in corsia” sono impegnati dal 1994 a portare il gioco nei reparti di pediatria degli ospedali di Treviso e Conegliano e il sostegno della Run for Children è importante: nelle prime tre edizioni la manifestazione ha raccolto e interamente devoluto a “Giocare in corsia” circa 40 mila euro, frutto dei proventi delle iscrizioni.

“L’evento è cresciuto di anno in anno e, per la quarta edizione, dopo lo stop del 2020, puntiamo ai duemila iscritti. Abbiamo scelto un percorso che rimarrà dentro le mura, ma percorrendo strade ampie per evitare il rischio di assembramenti. Siamo una grande squadra, tutta di volontari, che coinvolge anche l’Atletica Ponzano. Chi partecipa alla Run for children sappia che la quota d’iscrizione andrà interamente al progetto di solidarietà”, ha dichiarato Gian Luca Sacilotto, affiancato da Fabio Simionato, che avrà la responsabilità del percorso.

La Run for Children sarà come sempre aperta a tutti e si svilupperà per 7 chilometri lungo le vie e le piazze del centro storico di Treviso. La partenza e l’arrivo saranno sulle Mura, all’altezza dei Bastioni San Marco. Lo start sarà libero, a partire dalle 18 e sino alle 19.30. E libera sarà l’interpretazione che ognuno darà alla propria partecipazione alla Run for Children: si potrà correre, ma anche camminare.

Le iscrizioni – al costo di 10 euro – sono già aperte in nove punti di raccolta: Farmacia Calmaggiore (via Calmaggiore 24, Treviso), Tato Bar (viale Brigata Treviso 34, Treviso), Cappelletto (Piazza dei Signori 10, Treviso), Farmacia Santarello (via Trento Trieste 23, Zero Branco), 1/6H Sport (viale IV Novembre 84/b, Treviso), LILT – Giocare in corsia (via Venzone 7, Treviso), Treviso Assicura (viale Vittorio Veneto 3, Treviso), La Moda di Sabrina (Via Giovanni XXIII 104, Roncade), Ai Portici Wine Cafè (Via Roma 91, Roncade).

E’ anche possibile iscriversi online attraverso il portale B4RUN SERVICE all’indirizzo www.b4run.com (pagamento con carta di credito, paypal o bonifico).

L’iscrizione comprende l’esclusiva t-shirt ufficiale dell’evento in tessuto tecnico, gadget offerti dalla LILT e dagli sponsor, pettorale simbolico e assicurazione.

Per promuovere l’evento e il nobile fine che l’accompagna due degli organizzatori, Gianluca Sacilotto e Fabio Simionato, sportivi a tutto tondo, sono pronti a lanciare il Tour for Children. Partiranno il 24 luglio, alle 9, da Piazza dei Signori a Treviso e, per nove giorni, percorreranno in bicicletta le strade del Veneto, facendo ritorno a Treviso il 1° agosto. L’obiettivo della Run for Children merita tutta l’attenzione possibile: Treviso è pronta a correre per sostenerlo.