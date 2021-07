“Teatri di Pietra 2021”: 100 spettacoli nei siti archeologici più belli. Modica ospiterà 4 rappresentazioni

Come far conoscere siti archeologici affascinanti ma poco noti al grande pubblico? Con gli spettacoli dal vivo: è per questo che la rete Teatri di Pietra, attiva da oltre vent’anni nella valorizzazione di un patrimonio ricchissimo, propone per questa estate oltre cento appuntamenti che porteranno sulle scene di tantissimi siti archeologici d’Italia (dalla Toscana al Lazio, dalla Campania alla Sicilia, passando per la Basilicata) spettacoli teatrali, di musica e danza.

C’è anche la città di Modica nella “Rete” dei Teatri di Pietra. L’iniziativa nazionale, diretta dal Maestro Aurelio Gatti e sostenuta dal Ministero della Cultura e dell’assessorato all’Identità siciliana, riporta l’arte del teatro in più di 35 siti italiani con la collaborazione di artisti come Elisabetta Pozzi, Dario Fo, Giorgio Albertazzi, Luis Bacalov, Uri Caine, insieme a diverse compagnie emergenti, sempre con l’idea che lo spettacolo dal vivo possa valorizzare questi luoghi, spesso sminuiti dalla mera classificazione di periferici e dare modo a chi partecipa, come spettatore e come artista, di fare una vera esperienza dei siti archeologici e non semplicemente di attraversarli.

Una nuova ed entusiasmante stagione a Modica con una selezione di spettacoli altissimi e immersi nella bellezza della Chiesa di Santa Maria del Gesù e del Chiostro, tra i più affascinanti del Mediterraneo.

Si comincia giovedì 22 luglio con lo spettacolo “Elena Tradita” di Luca Cedrola. Regia: Graziano Piazza. Con Viola Graziosi e Graziano Piazza

Seconda serata domenica 25 luglio con “Arianna nel labirinto” di Manuel Giliberti (anche alla regia). Movimenti di scena di Serena Cartia. Musiche di Antonio Di Pofi. Con Deborah Lentini, Simonetta Cartia, Rosario D’Aniello, Elvio La Pira, Matteo DIcannavo, Giulia Valentini, Claudia Bellia.

Domenica 01 Agosto, invece, appuntamento con Novecento – La leggenda del pianista sull’oceano di Alessandro Baricco. Regia di Sergio Vespertino. Scenografie di Carlo De Meo (artista visuale). Musiche originali dal vivo di Pierpaolo Petta (fisarmonica). Con Sergio Vespertino

L’ultimo spettacolo di Modica sarà venerdì 06 Agosto: Dante/Enea il Viaggio di Claudio Magris. Regia: Antonio Calenda. Assistente alla regia: Alessandro Di Murro. Con: Daniela Giovanetti.