Covid, 15 luglio, casi ancora in rialzo. Vaccini, solo il 38,9% con due dosi. Musumeci contro il Green-pass alla francese

Tasso di positività molto alto al 2,9%

Dai dati del Bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia, nelle ultime 24 ore si sono diagnosticati 353 nuovi casi di coronavirus. Non ci sono da registrare persone decedute. Confronta i dati con il Bollettino di ieri. 171 i guariti.

12079 i tamponi effettuati, il tasso di positività schizza al 2,9% (ieri era del 2,41%). Questo dato è più del doppio più alto della media nazionale (1,3%).

In ospedale restano ricoverati 161 pazienti, 21 dei quali (ieri erano 20) in terapia intensiva.

La situazione in Italia. Sono 2455 i nuovi contagi. 9 le persone decedute in un giorno. Il tasso di positività sale all‘1,3% (ieri era allo 1%).

GREEN-PASS, MUSUMECI: "IL MODELLO FRANCESE NON MI CONVINCE"

«La libertà dei cittadini trova la massima espressione nel rispetto dei diritti di tutti. Il modello “francese” non mi convince del tutto, perché sono contrario a prevedere misure che non possono essere assicurate da adeguati controlli. Dire oggi che per entrare in un pub ci vuole il green-pass, a prescindere da ogni valutazione di merito, mi fa dire: chi controlla?…

GIMBE, PEGGIORANO I DATI. VACCINI, IN SICILIA CICLO COMPLETO FERMO AL 38,9%

Peggiorano i dati siciliani della pandemia – nella settimana dal 7 al 13 luglio – per i casi positivi per 100.000 abitanti, registrando anche un aumento dei nuovi casi rispetto alla settimana scorsa.

La situazione sui ricoveri ospedalieri si tiene “sotto soglia” di saturazione sia in area medica sia in terapia intensiva per quanto riguarda posti occupati da pazienti Covid 19.