Musumeci in visita ufficiale a Comiso per l’inaugurazione della cupola della chiesa Maria SS Annunziata

In occasione dell’inaugurazione della cupola interna della chiesa Maria SS Annunziata prevista per domenica 18 luglio 2021 alle ore 19.30, sarà presente a Comiso, in visita ufficiale, il Governatore della Sicilia, Nello Musumeci.

Alle ore 17.30 sarà in visita istituzionale presso il Municipio di Comiso, alle 18.45 presso la Chiesa.