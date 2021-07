Palermo – Via D’Amelio, “La grande menzogna” a teatro il 16 luglio

La Commissione Antimafia dell’Ars porta il depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio a teatro. “La grande menzogna” è il titolo scelto per la drammatizzazione degli atti della Commissione, che al depistaggio ha dedicato due relazioni (l’ultima approvata martedì scorso).

L’evento si svolgerà venerdì 16 luglio alle ore 20,30 nell’atrio della facoltà di giurisprudenza a Palermo, in via Maqueda. L’interpretazione sarà affidata agli attori David Coco, Federico Fiorenza, Lidya Giordano e Simone Luglio.

Ingresso gratuito solo su prenotazione (posti limitati per disposizioni anticovid).

Per prenotarsi inviare una mail a cfava@ars.sicilia.it

“Come commissione ci siamo da subito posti il tema di restituire alla collettività il nostro lavoro – dice il presidente Claudio Fava che parteciperà alla serata di venerdì – pubblicando e diffondendo tutte le relazioni approvate. Il nostro intento è far “vivere” queste pagine con tutti gli strumenti di narrazione possibili. Abbiamo scelto di intitolare questa drammatizzazione “La Grande Menzogna” per sottolineare quale debito di verità ci portiamo dietro da 29 anni su quelle stragi, sul vero movente, sui veri mandanti”.

L’evento sarà trasmesso in diretta fa sulla pagina Facebook di Claudio Fava e sulla nostra di DayCatania.