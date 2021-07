Festa del Redentore: ecco orari vaporetti e bus per garantire il deflusso. Punti tampone gratuiti per le persone in possesso di voucher

16.7.2021 – In occasione della Festa del Redentore nella notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio 2021, al termine dello spettacolo pirotecnico, verranno organizzati servizi di deflusso che coinvolgeranno i servizi di navigazione e automobilistico.

NAVIGAZIONE

Nella sera/notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio verranno istituiti servizi navetta in sovrapposizione alla normale programmazione lungo le seguenti direttrici

Arsenale – Lido SME (e viceversa) – dalle ore 21:00 di sabato 17 alle ore 05:00 di domenica 18 luglio

Giudecca Palanca/Zattere – Tronchetto/P.le Roma/Ferrovia (e viceversa) – dalle ore 23:45 di sabato 17 alle ore 01:00 di domenica 18 luglio

Rialto – Ferrovia/P.le Roma/Tronchetto (e viceversa) – dalle ore 23:50 di sabato 17 alle ore 04:30 di domenica 18 luglio

Lido SME – San Zaccaria – Zattere – P.le Roma – la mattina di domenica 18 luglio dalle ore 04:40 alle ore 06:40

F.te Nove – Murano (e viceversa) – nella notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio

Attivato servizio navetta riservato ad anziani e disabili tra Zattere e Giudecca Palanca tra le ore 19:00 e le ore 22:00 | l’accesso alla Giudecca è riservato esclusivamente agli aventi diritto (come da Ordinanza del Comune di Venezia n. 444/2021)

AUTOMOBILISTICO

Dalle ore 00:30 alle ore 05:00 circa o comunque fino a cessata necessità verranno istituiti servizi navetta aggiuntivi in ambito urbano lungo le seguenti direttrici

Venezia P.le Roma – Stazione Ferrovia di Mestre/Olimpia (lungo il percorso di linea 2) – possibile interscambio con area sosta strisce blu Einaudi, Ex Umberto I e Olimpia

Venezia P.le Roma – Corso del Popolo/Piazza XXVII Ottobre/Mestre Centro (lungo il percorso di linea 4L) – possibile interscambio con Park Costa (aperto H24) e con area sosta strisce blu Forte Marghera, P.le Altinate (Parco Ponci) e Via Ferraris (PalaExpo)

Venezia P.le Roma – San Giuliano/Via Orlanda/Passo Campalto (lungo il percorso di linea 5) – possibile interscambio con aree sosta San Giuliano Porta Blu, Porta Rossa e Porta Gialla

Venezia P.le Roma – Piazza Sant’Antonio/Robine (Marghera) (lungo il percorso di linea 6) – possibile interscambio con park scambiatore P1 – Marghera B in Via Trieste

Venezia P.le Roma – Miranese/Avanti (lungo il percorso di linea 7) – possibile interscambio con park scambiatore P7 – Miranese A in Via Miranese

Venezia P.le Roma – San Giuliano/Viale San Marco/Piazza XXVII Ottobre/Mestre Centro (lungo il percorso di linea 12L) – possibile interscambio con aree sosta San Giuliano Porta Blu, Porta Rossa e Porta Gialla e con area sosta strisce blu Forte Marghera e P.le Altinate (Parco Ponci)

Venezia P.le Roma – San Giuliano/Park Petroli (lungo il percorso di linea PK1) – servizio navetta tra Venezia e le aree sosta San Giuliano Porta Blu, Porta Rossa e Porta Gialla e Park Petroli (piazzale situato tra Via dei Petroli, Via dell’Idraulica, Via della Raffineria e Via degli Idrocarburi)

Lido SME – Malamocco/Alberoni/Pellestrina (lungo il percorso di linea 11/N)

Potenziato il servizio di linea N1 e N2

FERROVIARIO

Programmati servizi aggiuntivi ad alta capacità da parte di Trenitalia tra Venezia Santa Lucia e Venezia Mestre (con fermata intermedia a Venezia Porto Marghera) alle ore 01:01, 01:09, 01:18, 01:52 e 02:05 | sono inoltre programmati treni da Venezia Santa Lucia per Padova alle ore 02:10 (ferma a Porto Marghera, Mestre, Mira-Mirano, Dolo, Vigonza Pianiga, Busa di Vigonza), per Vicenza alle ore 02:20 (ferma a Porto Marghera, Mestre, Mira-Mirano, Dolo, Vigonza Pianiga, Busa di Vigonza, Padova, Mestrino, Grisignano Z., Lerino) e per Treviso Centrale alle ore 02:43 (ferma a Porto Marghera, Mestre, Mestre Ospedale, Mogliano Veneto, Preganziol, S. Trovaso) | servizio accessibile alle normali tariffe Trenitalia (tra Venezia Santa Lucia e Venezia Mestre è valido anche l’abbonamento di rete urbana integrato AVM/Actv-Trenitalia acquistabile su AVM Venezia Official App).

PEOPLE MOVER

Il servizio di collegamento tra Tronchetto, Stazione Marittima e P.le Roma (e viceversa) viene prorogato fino alle ore 03:00 – ultima corsa regolare in partenza alle ore 02:50 da Tronchetto e P.le Roma

PARCHEGGI E AREE SOSTA

Aperti H24 i parcheggi di P.le Roma in gestione ad AVM – Autorimessa Comunale e Park Sant’Andrea | accessibili alla clientela per tutta la notte il park gratuito Petroli e le aree sosta di San Giuliano Porta Gialla, Porta Blu e Porta Rossa

Si ricorda che le strisce blu a Mestre e Marghera sono a pagamento fino alle ore 20:00 di sabato 17 luglio

VENDITE

Rete vendita Venezia Unica potenziata con prolungamento orario dei punti vendita di P.le Roma fino alle ore 02:00, Rialto C/D e San Zaccaria C/D fino alle ore 01:30

DIME – 041 041

Contact Center DiMe 041 041 proroga l’orario di funzionamento fino alle ore 03:00 della notte tra sabato 17 e domenica 18 lulgio

WC – Veritas

Prorogata l’apertura dei servizi igienici fissi di San Marco (San Marco 1264), Accademia (sotto il Ponte dell’Accademia lato Dorsoduro), San Bartolomeo (San Marco 5404), Santi Filippo e Giacomo (Castello 4332), Piazzale Roma e Tronchetto fino alle ore 03:00 della notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio

Saranno inoltre allestite 6 aree con postazioni servizi igienici mobili a Giudecca (vicino all’Archivio di Stato/Ostello della Gioventù – 8 wc mobili), Campiello San Eufemia (3 wc mobili), Zattere (vicinanze Piattaforma Adriatica – 3 wc mobili), Ponte Calcina (lato Lido – 2 wc mobili), Magazzini del Sale in Rio Terà dei Saloni (3 wc mobili) e Parco Rimembranze di Sant’Elena (area giochi – 2 wc mobili)

Presidiati con personale di verifica, controllo e sicurezza tutti i principali terminal cittadini e gli approdi di maggior afflusso

PUNTI TAMPONE GRATUITI DI SCREENING PER IL COVID-19 PER LE PERSONE IN POSSESSO DI VOUCHER

In occasione della Festa del Redentore per le persone in possesso di voucher per accedere alle aree contingentate sarà possibile effettuare un tampone gratuito di screening per il Covid-19 nelle seguenti postazioni:

Piazza San Marco – Procuratie Nuove

San Marco, 52 (Ingresso accanto Caffè Florian)

dalle ore 13.00 alle ore 19.00 di sabato 17 luglio sarà operativo un punto tamponi in collaborazione con Croce Rossa Italiana

Pontile A di Rialto

su un vaporetto messo a disposizione da ACTV dalle ore 15.15 alle ore 17.30 sarà operativo un punto tamponi a cura di Aulss 3

il vaporetto proseguirà l’attività al Pontile Giudecca Palanca dalle ore 18.00 alle ore 20.00: punto tamponi a cura di Aulss 3

Stazione ferroviaria Santa Lucia

Si ricorda inoltre che alla Stazione Ferroviaria di Santa Lucia è operativo tutte le mattine il punto tamponi della Croce Rossa Italiana

In considerazione delle attuali normative vigenti in tema di manifestazioni pubbliche, si comunica che per assistere al Redentore l’accesso alle rive sarà contingentato e su prenotazione obbligatoria così come l’accesso dei natanti: maggiori informazioni su www.veneziaunica.it e www.comune.venezia.it

La Festa del Redentore sarà anche in diretta streaming sui canali social di Venezia Unica. Scegli il social che preferisci e segui il LIVE Facebook e YouTube

Per informazioni sul trasporto pubblico www.actv.it e @muoversivenezia