Giovani in pista domenica a Vittorio Veneto

Ragazzi e cadetti saranno impegnati in una manifestazione organizzata da Vittorio Atletica: circa 200 gli iscritti, in rappresentanza di una quindicina di società

16.7.2021 – Cala il sipario sulla prima parte della stagione trevigiana su pista. L’ultimo appuntamento prima della pausa di mezza estate è in programma domenica 18 luglio a Vittorio Veneto. La pista degli impianti sportivi di piazzale Consolini ospita una manifestazione a livello giovanile: la categoria ragazzi sarà impegnata in una prova valida per il Trofeo Nazionale delle province e per il campionato provinciale di società, mentre i cadetti parteciperanno ad alcune gare di contorno. Circa 200 gli iscritti, in rappresentanza di una quindicina di società. Organizza Vittorio Atletica in collaborazione con il Comitato provinciale della Fidal. Inizio alle 9.30. ISCRITTI