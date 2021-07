Covid 18 luglio, tasso di positività alle stelle, tamponi ai minimi. Sicilia verso zona gialla?

Tasso di positività al 6,9%

Dai dati del Bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia, nelle ultime 24 ore si sono diagnosticati 404 nuovi casi di coronavirus. Non ci sono da registrare persone decedute. Confronta i dati con il Bollettino di ieri. 68 i guariti.



5832 i tamponi effettuati, il tasso di positività schizza al 6,92% (ieri era del 3,2%).

In ospedale restano ricoverati 170 pazienti, 21 dei quali (ieri erano 23) in terapia intensiva.

La situazione in Italia. Sono 3127 i nuovi contagi. 3 le persone decedute in un giorno. Il tasso di positività stabile all‘1,9% (ieri era allo 1,3%).

Sulla ipotesi ventilata da alcuni esperti che la Sicilia (Regione a rischio di cambio colore) passi a Zona Gialla già dalla settimana prossima queste le dichiarazioni del presidente Musumeci

«E’ necessario rivedere i parametri che fissano la definizione dei colori delle regioni: non possono più essere legati alla percentuale dei contagi, ma al tasso di ospedalizzazione. In Sicilia, attualmente, siamo la seconda regione italiana per contagi Covid ma abbiamo, in totale, solo 21 ricoverati in terapia intensiva e 130 nei reparti ordinari, su 5 milioni di abitanti.