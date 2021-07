Infarto per ex campione olimpico Antonio Rossi

Antonio Rossi, ex campione olimpico della canoa, oro ad Atlanta e Sydney, attualmente sottosegretario con delega allo sport della Regione Lombardia, è ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Como per un infarto. Rossi, che domenica aveva accusato un malore mentre partecipava alla mezza maratona di Conegliano (Treviso), era stato ricoverato nella cittadina veneta per poi essere trasferito, una volta stabilizzato, a Como. Le condizioni di Antonio Rossi sono buone, tanto che potrebbe essere dimesso a stretto giro.