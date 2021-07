Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore Volturno: il neo Commissario Straordinario

L’avv. Francesco Todisco con decreto del Governatore Vincenzo De Luca è stato nominato nuovo commissario straordinario regionale del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, ente pubblico economico, vigilato dall’assessorato all’agricoltura della Regione Campania.

Le funzioni svolte dal Consorzio

Il consorzio, regolamentato dalla L.R. n. 4/2003 “Nuove norme in materia di bonifica integrale” provvede, su delega della Regione, alla bonifica idraulica dei territori di competenza.

L’area del comprensorio del Consorzio interessa i terreni vallivi in destra e sinistra del Fiume Volturno, su una superficie di oltre 187.000 ha, oltre ai territori del soppresso Consorzio Aurunco di Bonifica di ulteriori ha 10.809.

Chi è l’avv. Francesco Todisco

L’avvocato Francesco Todisco, di Avellino, Consigliere regionale della Campania nella passata consiliatura e già consigliere comunale di Avellino, delegato dal Governatore De Luca sull’alta capacità in Irpinia, alla realizzazione delle opere infrastrutturali connesse all’Alta Capacità Napoli – Bari e alla Stazione Hirpinia.

Il Decreto

Il decreto affida al Commissario straordinario, il compito di provvedere alla convocazione dell’assemblea dei consorziati per l’elezione del nuovo Consiglio dei Delegati al fine del ripristino dell’ordinaria gestione amministrativa dell’ente.

Il primo incontro

In un primo incontro presso la sede di via Roma di Caserta il Commissario Francesco Todisco ha avuto un proficuo colloquio con il Direttore Generale del Consorzio Ciro Costagliola, con gli altri dirigenti, che gli hanno assicurato tutto il supporto necessario per consentire di adempiere al mandato ricevuto.

Il Commissario ha incontrato poi i rappresentanti sindacali aziendali ed il personale dell’ente.

Massimo impegno

“Ringrazio il Presidente De Luca per questo ulteriore attestato di fiducia accordatami, – ha dichiarato il neo commissario Todisco, – riporrò in questo nuovo incarico il massimo sforzo per raggiungere gli obiettivi fissati, con il supporto sia tutti gli attori istituzionali e sociali del territorio che della struttura del Consorzio e dell’assessorato all’Agricoltura con cui dovrò relazionarmi, con l’aiuto dell’assessore regionale Nicola Caputo che mi ha assicurato la sua massima disponibilità, confortandomi doverosamente”.