Covid-19, l’appello di 35 pediatri della Regione a vaccinare i giovani

Trentacinque pediatri della Regione Emilia-Romagna hanno firmato una petizione in cui invitano le famiglie a far vaccinare i loro figli nella fascia d’età 12-17. Il comunicato recita: “A fronte dei dati relativi alle coperture vaccinali contro Covid nei ragazzi di età compresa tra i 12 e 17 anni, sicuramente non ottimali in quanto inferiori al 50% in tutta Italia, e di notizie e passaparola basati su paure irrazionali, nel nostro ruolo di pediatri che lavorano in Ospedale e sul territorio intendiamo fare un appello univoco e convinto a favore della vaccinazione degli adolescenti, rivolgendoci in primis a loro e augurandoci che i genitori comprendano l’importanza di vaccinare subito i propri figli”. Sono gli stessi ragazzi ad essere stati interpellati e a spiegare le valide ragioni per vaccinarsi:

HO 12 ANNI, MIA SORELLA NE HA 16 E CI VACCINIAMO CONTRO IL COVID!

Perché dobbiamo farlo?