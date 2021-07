Regione – 21 milioni per creazione strutture raccolta rifiuti, 3 nel palermitano

Il governo regionale ha stanziato ben 21 milioni di Euro per la creazione di 17 nuove strutture di raccolta dei rifiuti in Sicilia, oltre al potenziamento, l’ampliamento e l’adeguamento di 13 strutture già esistenti. L’obiettivo del governo Musumeci è quello di incrementare la raccolta differenziata e aiutare gli enti locali della gestione dei rifiuti, sempre in grande difficoltà in molti comuni dell’isola.

Di seguito l’elenco dei progetti a cura del dipartimento regionale Acqua e rifiuti.

Nuove strutture: Casteltermini, Castrofilippo, Eraclea Minoa e Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento; Gela, Resuttano e Riesi, nel Nisseno; Piedimonte Etneo, Aci Catena e Palagonia, in provincia di Catania; Gagliano Castelferrato, nell’Ennese; Mazzarrà Sant’Andrea, in provincia di Messina; Misilmeri, Contessa Entellina e Baucina, nel Palermitano; Acate, in provincia di Ragusa; Trapani.

Centri da potenziare: Menfi, Sciacca e Burgio, nell’Agrigentino; Butera, in provincia di Caltanissetta; Bronte, nel Catanese; Piazza Armerina, in provincia di Enna; Santa Lucia del Mela, nel Messinese; Termini Imerese e Cefalù, in provincia di Palermo; Francofonte e Sortino, nel Siracusano, Modica e Pozzallo, in provincia di Ragusa.