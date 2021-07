Coronavirus in Abruzzo, 24 luglio: 53 nuovi casi

Coronavirus in Abruzzo. Si rilevano 53 nuovi casi di positività (di età compresa tra 3 e 93 anni). Non si riscontra nessun decesso.

Ci sono +8 contagi nelle ultime 24 ore a L’Aquila e provincia, +15 a Chieti e provincia, +6 a Pescara e provincia e +21 a Teramo e provincia. +3 casi hanno residenza in accertamento.

Sono stati attuati 2599 tamponi molecolari e 4001 test antigenici. In 72055 (+27 rispetto alla giornata di ieri) sono guariti, 1118 persone sono attualmente positive (+26); sono 22 i ricoverati in area medica (+3), una persona è in terapia intensiva (invariato). In 1095 si trovano in isolamento domiciliare (+23).