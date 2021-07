Green Pass, Appendino: “no limitazione libertà, ma ampliamento”

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, scelto di affidare a un lungo post su Facebook il suo pensiero sul Green Pass. Un post scritto in reazione alla manifestazione dello scorso 22 luglio in piazza Castello, dove in centinaia si sono radunati per protestare contro le nuove regole introdotte dal governo.

“Veniamo da oltre un anno e mezzo di limitazioni della nostra libertà per far fronte alla pandemia, la più grave crisi dal Dopoguerra”, spiega la sindaca Appendino. “Per cercare di proteggere i più deboli, per salvare vite. I numeri, oggi, purtroppo ci dicono che non è ancora finita, che potremmo essere alla vigilia di una quarta ondata e i governi, di conseguenza, non possono fare altro che assumere i provvedimenti necessari al contenimento del virus. Oggi, però, la situazione è diversa rispetto a qualche mese fa. La scienza ha fatto enormi progressi e, nel mondo, oltre 3,7 miliardi di dosi di vaccino sono state somministrate e circa 30 milioni di persone vengono vaccinate ogni giorno. L’Italia è uno dei paesi al mondo con la percentuale maggiore di popolazione vaccinata ma sono ancora tantissime le persone senza copertura”.

Appendino sull’istituzione del Green Pass

“Il governo – spiega la sindaca di Torino -, in vista della quarta ondata e di possibili nuove chiusure e limitazioni, sta cercando di garantire, almeno per chi ha accettato di farsi vaccinare, la possibilità di frequentare quei luoghi che, durante le passate ondate sono stati fermati. Parliamo soprattutto di luoghi al chiuso come ristoranti, cinema, teatri, palestre, impianti sportivi, e così via. Parliamo di luoghi che, senza green pass, sarebbe inevitabile chiudere per l’ennesima volta, con tutte le conseguenze del caso”.

Per Appendino: “Si tratta, dunque, di libertà: della libertà, per chi gestisce queste attività, di restare aperti. E della libertà, per tutti noi, di usufruirne. Istituire il green pass, non è una limitazione di libertà ma un ampliamento, non è una forma di chiusura, ma di riapertura che altrimenti non sarebbe possibile”.

La manifestazione contro il Green pass in piazza Castello

In riferimento alla manifestazione di piazza Castello del 22 sera a Torino, la sindaca Chiara Appendino non usa mezzi termini: “a chi parla di dittatura, vorrei dire questo: la scelta che rivendicate, di fatto, ritarda e rende più difficoltoso quel ritorno alla normalità che noi tutti auspichiamo avvenga il prima possibile”.

E ha concluso con un appello: “Vaccinatevi, dunque. Io l’ho fatto, fatelo anche voi. Solo così potremo vedere il nostro paese, le nostre città rinascere in tempi brevi. E vorrei rivolgere un appello anche a tutte le forze politiche, a tutti i candidati a sindaco alle prossime amministrative: basta ambiguità, basta ricerca del consenso. Siamo di fronte a una sfida che deve vederci uniti, fino alla vittoria.

