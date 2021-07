Giro di vite nel Salento contro i titolari di licenza abusiva per noleggio con conducente (NCC). I controlli a tappeto su tutta Gallipoli, oltre a quelli riguardanti gli assembramenti nei locali della movida notturna, hanno interessato anche gli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” di Lecce, in servizio presso il Commissariato di Polizia di Stato di Gallipoli come dispositivo di rinforzo estivo, sui titolari di licenza per noleggio con conducente (NCC). Su un totale di 23 conducenti, gli agenti hanno sorpreso 5 di essi completamente abusivi, cioè non titolati a condurre mezzi per il trasporto di turisti e vacanzieri.

Noleggio con conducente, il risultato di tutti i controlli

Per quanto riguarda il noleggio con conducente (NCC) in particolare:

a 3 oltre all’applicazione della sanzione amministrativa è stato ritirato il libretto di circolazione per un periodo da 2 a 8 mesi e quindi per tutto il periodo del fermo amministrativo del veicolo non potranno circolare e non

e quindi per tutto il periodo del fermo amministrativo del veicolo non potranno circolare e non a 1 di loro è stato ritirato il libretto di circolazione perché guidava con mezzo privo di revisione pertanto, oltre alla sanzione amministrativa, è stato applicato il fermo amministrativo del veicolo fino all’effettuazione della prescritta visita di revisione che dovrà avere esito regolare;

perché guidava con mezzo privo di revisione pertanto, oltre alla sanzione amministrativa, è stato applicato il fino all’effettuazione della prescritta visita di revisione che dovrà avere esito regolare; a 1 oltre alla sanzione amministrativa è stato applicato il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni in quanto, pur essendo munito della prescritta patente per la conduzione di veicolo a motore, è risultato totalmente sprovvisto del titolo abilitativo per il trasporto di persone.

Tutti i sanzionati, per i prossimi mesi, non potranno più esercitare abusivamente l’attività di noleggio con conducente. Sinora sono state identificate e controllate oltre 200 persone ed oltre 100 veicoli. I controlli serrati, in merito, continueranno anche nelle prossime settimane.