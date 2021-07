Coronavirus in Abruzzo, 25 luglio: 85 nuovi casi, in terapia intensiva non c’è più nessuno

Coronavirus in Abruzzo. Si riscontrano 85 nuovi casi di positività (di età compresa tra 1 e 85 anni). Si rilevano in particolare +46 nuovi casi a Pescara e provincia, +8 a L’Aquila e provincia, +7 a Chieti e provincia, +18 a Teramo e provincia. 6 persone hanno residenza in accertamento. Sono 75772 i contagi dall’inizio della pandemia, 1202 gli attualmente positivi. Nelle ultime 24 ore si è registrata una sola guarigione (72056 in totale) e nessun decesso. Le vittime sono 2514.

Rispetto a ieri sono stati attuati 2197 tamponi molecolari e 3962 antigenici, per un totale di 6159 test, con un tasso di positività risalito all’1.3%.

In terapia intensiva non c’è più nessuno. Si registrano 2 i nuovi ricoveri nelle 24 ore nei reparti, per un totale di 24. I rimanenti 1178 positivi in Abruzzo sono in isolamento domiciliare.