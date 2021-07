20Eventi: una serata dedicata al sommo poeta con lo spettacolo ItinerDante

Martedì 27 luglio, ore 21.45. Piazzale d’Alaggio, porticciolo di Marina

Il programma di 20Eventi continua ad arricchirsi con due serate dedicate al sommo poeta: martedì 27 luglio, dopo un’anticipazione a Populonia lunedì 26, la compagnia Naufraghi InVersi salirà sul palco con lo spettacolo Itinerdante.

Piombino è una delle tappe nel percorso lungo settecento chilometri in cui la compagnia porterà la Divina Commedia in sette regioni, toccando i principali luoghi culturali della penisola, in una suggestiva unione tra poesia, arte e riflessione sulla nostra contemporaneità.

Il primo appuntamento si terrà lunedì 26 luglio a Populonia con due momenti, uno alle 11 e uno alle 18, in cui gli artisti presenteranno degli estratti dello spettacolo che andrà in scena nella sua interezza sul palco di Piazzale d’alaggio martedì 27 luglio.

Con i versi della Divina Commedia declamati e attualizzati in performance molto fisiche e coinvolgenti, i Naufraghi InVersi invitano gli spettatori a rileggere la contemporaneità, anche nei risvolti drammatici di questi ultimi mesi, dimostrando tutta l’attualità della Divina Commedia che, dopo settecento anni, si rileva ancora in grado di restituire una fotografia più che realistica del mondo che ci circonda.

L’associazione culturale senza fini di lucro Naufraghi InVersi si è autofinanziata per realizzare il progetto immaginato da Eugenio Di Fraia (regista, performer e fondatore della compagnia), Angelo Marrone (compositore ed esecutore), Maria Vittoria Casarotti Todeschini (attrice) e Riccardo Sozzi (co-fondatore) e con il loro “pulmino” percorrono in lungo e in largo il Paese con spettacoli di strada ed eventi teatrali ad alto impatto emozionale.

ItinerDante ha il patrocinio della Società Dante Alighieri – Dante Global, dell’Associazione Italianisti – Gruppo Dante, di Hypermedia Dante Network e dell’ENAC.

La serata è realizzata con il contributo della Regione Toscana.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria, posti a sedere non numerati.

Apertura cancelli ore 20, chiusura ore 22. Accesso al settore A entro le 21.30. Inizio spettacolo ore 21.45.

Evento soggetto a disposizioni anti-covid.

Info e prenotazioni su eventipiombino.it.