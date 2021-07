Loredana Bertè in concerto a Catania il 7 agosto

Sarà l’unica tappa in Sicilia per la cantautrice calabrese, in cartellone al Summer Fest 2021. L’appuntamento è per il 7 agosto alla Villa Bellini.

La Bertè è un’artista che si è saputa reinventare durante la sua lunga carriera – da protagonista – nel panorama della musica italiana. benvolute del panorama musicale italiano. Reduce dal successo ultimo successo (l’album Libertè, è stato certificato disco d’oro dalla Fimi) canterà le hit ever green ma anche il suo ultimo “Figlia di…” che accompagna il suo nuovo tour.

Come per tutti gli eventi in programma in questo periodo anche il concerto del 7 agosto alla villa Bellini si svolgerà nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie anti-covid.