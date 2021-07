Il Veneto conquista il “Trofeo delle regioni” a Revine Lago un nuovo bottino di medaglie per gli atleti del Canoa Club San Donà

27.7.2021 – Dopo anni di rincorsa il Veneto ha conquistato la vittoria del Trofeo delle Regioni. Lo scorso fine settimana, a Revine Lago, sono stati assegnati il titolo italiano di società ed il Trofeo delle Regioni sulla distanza dei 500 metri.La manifestazione è stata aperta dal tricolore in cielo sulle note dell’Inno di Mameli, poi per gli atleti veneti è stata una scia di successi. Con 85 punti (sommatoria di punteggi nelle varie gare) il Comitato Regionale Veneto è salito sul gradino più alto del podio, seguito dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia (77 punti) e dal Comitato Regionale Piemonte (73 punti).

Il titolo italiano per club è stato assegnato alla Canoa San Giorgio, ma nella “top ten” nazionale ha ben figurato anche il Canoa Club San Donà con un’ottima ottava posizione.Gli atleti allenati da Mauro Bordignon e Germano Schurzel sono scesi in acqua con la nuova divisa contraddistinta dall’immagine del leone di San Marco, questi i risultati: argento a Linda Lazzarini nel K1 Junior femminile 500m, bronzo a Veronica Bordignon e Linda Lazzarini nel K2 senior femminile mentre Tommaso Mucelli e Luca Bonanno hanno conquistato l’argento nel K2 Junior 500m.Nel Trofeo delle Regioni il Veneto ha conquistato tre medaglie d’oro con team composto da atleti di varie società.

I “ragazzi” del Canoa club San Donà che hanno contribuito ad ottenere il prestigioso titolo sono: Tommaso Mucelli e Luca Bonanno nel K4 Junior 500m insieme a due compagni del Canottieri Mestre; Viola Bonanno che ha gareggiato nel K4 Ragazze sui 500 metri e Linda Lazzarini nel K4 Junior femminile. Mirko Callegher ha ottenuto il bronzo con i compagni del K4 Ragazzi sulla lunghezza dei 500 metri.Alla manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale Veneto insieme a un pool di società (Canoa Club San Donà, Canoa Club Verona, Canoa Club Mestre, Venice Canoe & Dragon Boat, Canottieri Padova e Garda Paddle), hanno partecipato 481 dei migliori atleti italiani in rappresentanza di 50 club.

“Oltre all’elevato e confermato spessore agonistico del Canoa Club San Donà – spiega il vicepresidente Germano Schurzel- uno speciale ringraziamento va ai tanti genitori e soci per aver collaborato nel gestire il servizio d’ordine svolto sia a terra che in acqua, insieme agli Alpini, alla Protezione Civile ed alla Croce Rossa Italiana”. “Sull’onda dell’ottima organizzazione della gara – conclude Schurzel – colgo anche l’occasione per ricordare che il 26 settembre a San Dona’ di Piave si terrà la gara interregionale di canoa maratona organizzata dal nostro club con il contributo logistico del Comune di San Donà di Piave ed il fondamentale sostegno degli sponsor Rampon Auto e Diab Pale Eoliche”.