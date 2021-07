Il volontariato casertano ha subito una grave perdita

Lutto nel volontariato casertano

Il volontariato ha subito una grave perdita. Infatti “l’improvvisa dipartita di Giuseppe Marandola, coordinatore dell’associazione “Lupi del Vairo” rappresenta una grave perdita non solo per la comunità di Vairano Patenora, ma per l’intero alto casertano e, soprattutto, per il vasto mondo dei volontari della Protezione Civile e delle Guardie Ambientali”.

La morte improvvisa di Giuseppe Mirandola

Ad esprimere cordoglio per la morte improvvisa di Giuseppe Marandola è il Presidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania, Giovanni Zannini.

Modello di impegno civile

“Giuseppe era un esempio da seguire ed un modello di impegno civile e volontariato da emulare per tanti giovani che lui ha saputo formare, guidare e coordinare sia nei diversi nuclei della Protezione Civile che dei gruppi di Guardi Ambientali, di cui Marandola non a caso era coordinatore e leader indiscusso. Il suo essere sempre a disposizione del territorio e delle popolazioni locali è l’eredità più bella che lascia!”, conclude Zannini