Palma Campania, viavai sospetto di persone in un minimarket: era un mercato della droga

I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un 47enne del Bangladesh, già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno notato dei movimenti piuttosto strani intorno il minimarket del 47enne, sito in via Nola. I clienti che entravano a fare la spesa raramente uscivano con delle buste in mano, situazione che già ha insospettito i militari.

Inoltre i clienti non rispecchiavano per nulla l’identikit di un cittadino medio che va a fare la spesa.

I carabinieri hanno quindi voluto vederci chiaro perquisendo l’attività commerciali. Sono stati rinvenuti e sequestrati 100 grammi di hashish, 46 pasticche della pericolosissima droga yaba, 1 bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

La droga era nascosta sotto uno scaffale, per essere prelevata al momento giusto e consegnata ai clienti.

L’uomo è attualmente agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.