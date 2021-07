Sostegni bis: ‘A birrifici artigianali 10 milioni di euro a fondo perduto’

“Con l’approvazione definitiva in Senato del decreto Sostegni bis si è tradotta in legge anche la misura, fortemente voluta dal M5S e con la prima firma della collega Chiara Gagnarli, che prevede un contributo a fondo perduto per i circa 900 birrifici artigianali del nostro paese. 10 milioni di euro saranno infatti destinati a questa importante filiera del made in Italy, che ha una sua rilevanza anche in Puglia con oltre 80 imprese operative”. Lo dichiara il deputato Gianpaolo Cassese intervenendo nel merito delle risorse stanziate dal provvedimento nei confronti dei birrifici artigianali in misura pari a 0,23 euro al litro di birra inseriti nei registri di carico nel corso del 2020.

“Le piccole realtà produttive come quelle della birra artigianale, che ho avuto modo di incontrare molte volte sul territorio per raccogliere le loro istanze – aggiunge Cassese – rappresentano una risorsa inestimabile che ci qualifica in tutto il mondo e che, quindi, va sostenuta. Sono da sempre convinto che sia proprio a queste realtà che vada data maggiore attenzione, soprattutto in un momento di grave crisi dovuta al crollo verticale di fatturato come conseguenza delle chiusure imposte dalla pandemia. Un crollo di fatturato che per i piccoli birrifici ha raggiunto il 90%”.

“Questa misura è una nostra vittoria, che indica la bussola che ci orienta e che continuerà a vederci impegnati affinché le produzioni minori (per dimensioni e non per numero) non vengano lasciate sole ed abbiano tutto il sostegno della politica” conclude Gianpaolo Cassese (M5S).