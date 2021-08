Lavoro: alla ricerca di persone a cui affidare il Campus Estivo

Le iscrizioni al Campus Estivo

Mentre proseguono fino al 3 agosto, le adesioni al Campo Estivo, il Comune di Grottaminarda pubblica l’Avviso per manifestazione di interesse per la selezione dei soggetti a cui affidare le attività comprese nel progetto.

Centro estivo per minori

‘Avviso finalizzato all’ “Esecuzione e coordinamento delle attività ludico-ricreative del Centro estivo destinate alle attività per minori ed attuazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 e il conseguente rischio di aggregazione medio-alta”, Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, e facendo capo al “Fondo per le politiche della famiglia – Finanziamento dei centri estivi – anno 2021” della Regione Campania, è rivolto ad enti pubblici e privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, imprese sociali, enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.

I requisiti necessari

Tra i requisiti necessari: possesso di idonea polizza assicurativa; idoneità Professionale – Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o all’apposito registro da cui risulti lo svolgimento di attività nel settore; esperienza, almeno quinquennale, nell’attività prevista.

La manifestazione di interesse

Gli interessati possono far pervenire la propria manifestazione entro le ore 12:00 del giorno 6 agosto a mezzo raccomandata oppure consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Grottaminarda o anche via PEC all’indirizzo protocollo.grottaminarda@asmepec.it.

Durata del Campus Estivo

Il campus estivo, promosso dall’Amministrazione Comunale, Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Giovanili, avrà la durata di 10 giorni, è rivolto a bambini e ragazzi tra i 3 e 14 anni, e garantirà i protocolli volti al “benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19”, indicati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia.

Sul sito istituzionale (clicca qui) è possibile trovare l’Avviso con ogni dettaglio ed il modulo di domanda da compilare per esprimere la propria manifestazione d’interesse.