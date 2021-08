S. Maria di Sala, il totem che facilita l’accesso ai servizi

2.8.2021 – Entri in municipio e uno schermo ti accoglie, per accompagnarti in tutti i servizi relativi al commercio e all’amministrazione, in pratica la maggior parte delle informazioni e delle opportunità che i cittadini cercano, e spesso faticano a trovare, tra i meandri della casa comunale.

Succede a Santa Maria di Sala, grazie a un nuovo totem digitale, facilmente consultabile dalla popolazione e a disposizione di tutti, che raccoglie dietro uno schermo tutte le informazioni necessarie a orientarsi tra i servizi del Salese, siano essi legati al commercio, all’economia, alle iniziative e alla pubblica amministrazione. Una svolta, per la quale è arrivato a Santa Maria di Sala anche l’assessore alla programmazione, bilancio ed enti locali della Regione del Veneto Francesco Calzavara, che detiene anche le deleghe alla digitalizzazione e che in questo modo ha voluto sottolineare l’importanza di novità come questa nell’agenda digitale e nel processo di semplificazione amministrativa e promozione del territorio.

Alla consegna del totem hanno presenziato, oltre al sindaco Nicola Fragomeni, al vicesindaco, con deleghe al commercio ed e-government Alessandro Arpi e i rappresentanti della giunta comunale, il Presidente di Confcommercio del Miranese Ennio Gallo e il delegato di Confcommercio a S. Maria di Sala Walter Sartore.

Si tratta di un monitor interattivo che, posizionato nell’atrio del palazzo comunale, fornirà assistenza ai cittadini sul mondo del commercio e su tutte le pratiche utili da sbrigare in molteplici campi della pubblica amministrazione, permettendo in un prossimo futuro anche di sgravare gli uffici di molte incombenze e i cittadini della necessità di fissare un appuntamento per certificati o altro. L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso ad alcuni servizi, come quelli legati al commercio di prossimità, che nei sei centri del Salese è preponderante e strategico e che negli ultimi tempi ha visto nascere interessanti iniziative legate al mondo dell’innovazione e del digitale, come il già noto Portale del Miranese (ora nella nuova denominazione www.veneziaelesueterre.it) e ShopApp Venice. Ma anche a servizi erogati dal Comune, come quelli demografici ad esempio, contribuendo a semplificare la burocrazia e la vita dei salesi.

L’iniziativa rientra nel progetto di “Rigenerazione e riqualificazione urbana” prevista grazie ai fondi di un bando della Camera di commercio, nell’ambito del nuovo distretto del commercio di Santa Maria di Sala “Terra del graticolato”.

Tra le altre cose, il monitor pubblico presenterà, attraverso il portale www.veneziaelesueterre.it, l’elenco completo di tutti i negozi del territorio e dei servizi offerti da ognuno, compresi quelli di consegna a domicilio e take-away, promozioni, contatti e servizi, oltre alla nuova sezione dedicata al turismo, che porterà il monitor ad essere utilizzato anche dai visitatori sul territorio. In generale il totem sarà una vetrina per tutti i servizi legati al distretto del commercio, compresa la recente ShopApp Venice, da poco sbarcata anche nel Salese, e che mette a disposizione dei clienti dei negozi ulteriori servizi, come chat e videochiamate con il commerciante di fiducia, servizi di e-commerce e la possibilità di accumulare sconti attraverso l’utilizzo di una moneta complementare (fittizia), la ShopCoin, senza utilizzare euro.

«E’ un’iniziativa – spiega il presidente di Confcommercio del Miranese Ennio Gallo – che avvicina il cittadino al mondo digitale, che era il futuro, ma oggi rappresenta la realtà quotidiana e allo stesso tempo lo lega al territorio, al proprio negoziante di fiducia, quello sotto casa, che conosce il cliente, le sue esigenze e dunque sa come soddisfarlo al meglio. Oggi questi strumenti innovativi sono essenziali per approcciare i molteplici servizi legati ai distretti del commercio, che non riguardano solo la vendita e gli acquisti».

«Strumenti digitali come questo – aggiunge il vicesindaco Alessandro Arpi – possono aiutare il cittadino ad approcciarsi alle informazioni in modo più diretto e rapido. Permettono di accedere a tutti i servizi sul territorio e, legato al tema della semplificazione e dell’amministrazione digitale, saranno apprezzati anche per accedere ai servizi comunali: l’obiettivo, in un prossimo futuro, è quello di tagliare fino al 25% le incombenze dell’ufficio anagrafe, permettendo al cittadino di essere autonomo in alcune pratiche che non necessitano di interfacciarsi con il personale».