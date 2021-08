«A San Donà sistemi di videosorveglianza attivi e funzionanti per il contrasto alla criminalità»

3.8.2021 – «Comprendiamo che un cittadino, dopo aver subito un furto, si possa sentire poco tutelato se in possesso di informazioni fuorvianti, in quanto non corrette» commenta l’assessore alla sicurezza Walter Codognotto, in riferimento alla notizia di stampa apparsa oggi sulla cronaca locale, sul furto avvenuto ai danni della macelleria equina di via Nazario Sauro.

Nell’articolo è riportata la dichiarazione del titolare, lamentando che “le telecamere di sorveglianza del Comune sulla vicina rotatoria non funzionano e non aiuteranno nelle indagini in corso”.

Le telecamere hanno funzionato correttamente, sottolinea invece l’Amministrazione, tanto che hanno ripreso elementi ora al vaglio degli organi competenti dell’indagine.

«La verifica dell’effettivo funzionamento delle telecamere in questione era di facile riscontro, attraverso una semplice telefonata al Comando Sandonatese – continua Codognotto –.

L’amministrazione da tempo sta investendo importanti risorse nella sorveglianza attiva e nel presidio del territorio, attraverso svariate iniziative, come appunto la videosorveglianza e l’incremento dell’organico in forze al Comando di Polizia.

Siamo solidali con il titolare dell’attività. Dopo un lungo periodo di crisi, di cui si fatica ancora a vedere fine, subire un furto colpisce ancora più profondamente.

Auspichiamo che tutti gli elementi raccolti dai militari dell’Arma facciano celermente luce sul responsabile del furto, assicurandolo alla giustizia».