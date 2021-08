Chioggia, nuovo servizio navetta gratuito dal park Lusenzo all’Isola dell’Unione

Chioggia, 4.08.2021 – È attivo da pochi giorni il nuovo servizio bus navetta gratuito che copre il percorso con partenza dal park Lusenzo a Borgo San Giovanni (fermata all’interno del parcheggio) e arrivo al park Isola dell’Unione, con fermata intermedia in Corso del Popolo a Chioggia (fronte banca Intesa/supermercato Pam lato opposto).

Le corse sono tutti i giorni, con frequenza ogni 30 minuti, dalle 8.20 di mattina fino alle 23 circa. Al giovedì mattina, causa mercato settimanale, la fermata di arrivo è in via Cavour (non è attiva al Park Isola dell’Unione).

Il servizio è effettuato da Arriva Veneto ed è promosso dalla società partecipata SST, con la partecipazione del Comune di Chioggia. Il mezzo, di colore azzurro, durante questo periodo di restrizioni dovute al Covid-19 ha una capienza massima di 24 passeggeri oltre l’autista.

«È un servizio sperimentale, che durerà fino a metà settembre – spiega l’assessore alle Partecipate Daniele Stecco –; ci auguriamo continui e che possano essere implementati gli orari, soprattutto serali oltre le 23, se ci sarà un buon riscontro da parte dei cittadini e dei turisti. L’iniziativa è stata pensata per iniziare ad incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici per il centro storico, utilizzando il parcheggio scambiatore di Borgo San Giovanni e, prossimamente, il nuovo parcheggio dell’Isola dell’Unione, la cui parte scoperta verrà riaperta a metà agosto. È un passo verso la progressiva diminuzione dei veicoli – conclude l’assessore Stecco – anche in vista della nuova Ztl in centro storico, che si attiverà nei primi mesi del prossimo anno».

Tabella oraria sul sito www.chioggia.org e a breve sul sito di SST (link diretto: https://bit.ly/2VeTQTy)