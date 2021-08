Montebelluna, proseguono i lavori sui cavalcavia in Feltrina: senso unico in via Montello e in Vicolo Boccacavalla

6.8.2021 – Il Comune informa che, per consentire alla ditta Veneto Strade la sostituzione delle barriere stradali sui cavalcavia lungo la SR 348 Feltrina dal km. 18+950 al km. 19+180 per permettere l’allestimento delle impalcature aeree dei cavalcavia oggetto di manutenzione sono previste alcune modifiche alla viabilità in giorni saltuari dal 6 al 31 agosto. la modifica viaria è h24, non ha orari ed è compresa i festivi.

Nello specifico:

– E’ istituito il senso unico in direzione Biadene – Montebelluna in via Montello, dall’intersezione con via Feltrina sud all’intersezione con la Bretella di accesso alla SR 348 Feltrina (sopra concessionaria auto Rugolo)

I veicoli percorrenti la Via Montello, provenienti da Montebelluna in direzione Biadene saranno deviati sulla bretella di accesso alla SR 348 Feltrina (sopra concessionaria auto Rugolo) in direzione rotatoria “Crozzole”. La deviazione proseguirà in direzione Biadene e sarà segnalata in corrispondenza della terza uscita della rotatoria.

– E’ istituito il senso unico alternato regolamentato a mezzo movieri in Vicolo Boccacavalla in corrispondenza del cavalcavia della SR 348 Feltrina.