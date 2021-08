Draghi, appello agli italiani: ‘Vaccinatevi e rispettate le regole’

La politica italiana si ferma per due settimane, ma prime delle vacanze il premier Mario Draghi ha lanciato un appello agli italiani: “La nostra economia sta andando bene e si spera vada sempre meglio. Perché questo avvenga, agli italiani chiedo di vaccinarsi e rispettare le regole. Dobbiamo essere sicuri di aver fatto di tutto per evitare che la pandemia si aggravi: che basti non lo sappiamo. Tutto viene fatto sulla base delle evidenze e dei dati di oggi. Al rientro dalle vacanze abbiamo due obiettivi: cominciare la scuola in presenza e proseguire la campagna vaccinale. Ci vuole la stessa determinazione, se non maggiore, per affrontare le sfide e i problemi perché le risposte che dobbiamo dare sono urgenti. La situazione è fluida, bisogna essere sicuri di aver fatto tutto il possibile sulla base dei dati a nostra disposizione. Se riusciamo a garantire sicurezza e fiducia in tutti gli italiani l’economia andrà sempre meglio, ma questo non deve farci dimenticare i problemi che restano: occupazione, aziende in crisi, riforma degli ammortizzatori sociali, questione della sicurezza sul lavoro, agenda del Pnrr, delega fisco, delega concorrenza: insomma, la lista è lunga”.