Al via servizio di monopattini elettrici in sharing

Da venerdì 6 agosto, cittadini e turisti potranno usufruire del nuovo servizio nato dalla collaborazione tra il Comune di Piombino e BIT Mobility



Sono cento i monopattini elettrici che da venerdì 6 agosto, saranno a disposizione di cittadini e turisti grazie al servizio di sharing gestito da BIT Mobility, unica azienda totalmente italiana nel settore: basterà scaricare l’app dedicata e scegliere il mezzo desiderato.

“Abbiamo voluto avviare il servizio in via sperimentale – spiega il sindaco Francesco Ferrari – così da fornire un’alternativa per muoversi in città: attivare progetti di sharing di mezzi elettrici è un modo per sostenere la mobilità dolce ed ecosostenibile. Ci siamo occupati di conciliare le esigenze di tutti fissando delle regole ben precise così da garantire la sicurezza degli utenti e il decoro degli spazi. L’appello, però, va a chi deciderà di usufruire del servizio: seguire le norme è indispensabile per la tutela di tutti. Vista le potenzialità turistiche della nostra città, sono convinto che questo servizio rappresenti un valore aggiunto che consentirà ai visitatori di muoversi agevolmente e visitare la nostra bellissima città. Grazie all’assessore Marco Vita e al vicesindaco Parodi per l’impegno con cui si sono dedicati all’avvio di questa iniziativa”.

BIT Mobility ha fornito cento monopattini elettrici, destinati a diventare duecento a settembre, distribuiti in oltre trenta punti di noleggio su un’area di circolazione di oltre 8 chilometri quadrati. Nelle zone centrali, la velocità dei mezzi è limitata ai 15 chilometri orari e il parcheggio è obbligatorio nei BIT Point, mentre all’interno della Ztl – Corso Vittorio Emanuele, Corso Italia e Piazza Cappelletti – la velocità è ridotta ai sei chilometri orari.

“Con l’avvio del servizio a Piombino intensifichiamo la nostra presenza in Toscana, Regione che ha accolto benissimo questo nuovo tipo di mobilità. – ha commentato Michele Francione, responsabile dello sviluppo operativo di BIT Mobility – Quando inauguriamo in una nuova città siamo sempre attenti a condividere tutte le regole sulla sicurezza e i valori della sharing mobility. Per questo a Piombino abbiamo deciso di coinvolgere i cittadini in prima persona nel recupero dei mezzi segnalati in zone isolate, al fine di incentivare il parcheggio corretto e ordinato dei mezzi e un costante riposizionamento organico”.

Il servizio sarà disponibile tramite l’app BitMobility, in modalità “pay per use”, cioè in modo occasionale, con sblocco gratuito e una tariffa di 18 centesimi al minuto. Per corse inferiori ai cinque minuti sarà previsto un costo di sblocco di un euro. Se l’utente termina la corsa in zone suggerite, nei pressi di BIT Point soggetti a sconto oppure se recupera un mezzo segnalato in zone isolate, usufruirà di una tariffa scontata del 20 per cento.

Sarà sufficiente inquadrare il QRcode apposto su ogni monopattino per avviare il noleggio e premere il tasto “Termina noleggio” una volta lasciato il mezzo.



Saranno disponibili anche tre tipologie di abbonamento: Unbitable è l’offerta settimanale, mensile, semestrale o annuale che include tutti gli sblocchi gratuiti e 60 minuti di utilizzo al giorno. Tutte le corse che supereranno per numero di noleggi o di tempo quanto incluso sopra, saranno tariffate al 50 per cento di sconto sulla tariffa base. I pacchetti orari Easy Go, invece, includono sblocchi illimitati gratuiti e minuti per il tempo di validità selezionato: un’ora a 4,99 euro; un giorno a 9,99 euro; tre giorni a 24,99 euro.

I pacchetti minuti All inclusive non continuativo, inoltre, include un ammontare predefinito di minuti anche non continuativi (sblocchi sempre gratuiti) fino all’esaurimento degli stessi e senza scadenza: 90 minuti a 12,99 euro; 150 minuti a 19,99 euro; 300 minuti a 34,99 euro.

Molti i servizi previsti per promuovere il rispetto delle regole di circolazione e il corretto parcheggio del mezzo: innanzitutto il sistema di geolocalizzazione del mezzo che permette un controllo maggiore contro gli episodi di furto e vandalismo; aree di parcheggio obbligatorio; limitazioni di velocità gestite da remoto h24; monopattini di ultima generazione con doppio freno, batterie intercambiabili e interfaccia vocale. Il controllo dei mezzi è effettuato sia dal personale presente in città sia da un servizio di sorveglianza.



L’interfaccia sonora dei monopattini BIT Mobility emette un segnale acustico ogni volta che vengono riscontrati movimenti del mezzo non autorizzati; qualora il monopattino stesse procedendo al di fuori dell’area di circolazione, la procedura prevede di far partire un segnale acustico (un campanello d’allarme) direttamente dal servizio di assistenza h24 che raggiunge l’utilizzatore. Nell’eventualità che la sua corsa continui, viene raggiunto direttamente al cellulare. La mancata risposta e il continuo proseguimento della corsa da parte dell’utente, fa intervenire direttamente le forze dell’ordine e chi di competenza.



Le prescrizioni di sicurezza prevedono l’uso obbligatorio del casco dai 14 anni ai 18 anni ed è vivamente consigliato anche per i maggiorenni. Obbligatorio, inoltre, il giubbino catarifrangente dopo il tramonto. Il modello di monopattino è solido e ben equilibrato con ammortizzatore frontale. I mezzi sono dotati di un’ampia pedana di 20 centimetri di larghezza, quindi confortevole e sicura poiché permette di posizionare i piedi per intero sulla stessa. Il cavalletto posteriore e stabilizzato, i cavi quasi completamente nascosti e sulla testa di ogni mezzo è affisso un adesivo con il numero di telefono del call center: questo è molto utile sia per gli utenti, sia per le forze dell’ordine che non hanno l’app e vogliono contattare l’assistenza nel caso in cui, per esempio, il mezzo sia parcheggiato in modo da creare pericolo o intralcio.

Ulteriori info su www.bitmobility.it