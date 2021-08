Anselmi (Forza Italia): 71 milioni di euro per il porto di Piombino!

55 milioni di euro saranno dedicati al secondo lotto della famigerata 398

Questo significherà di fatto riuscire a completare, finalmente, una infrastruttura fondamentale per la città e per la sua area portuale.

L’accesso diretto al porto sarà essenziale per lo sviluppo dei traffici e sarà un driver importante per i nuovi investimenti delle imprese a Piombino.

Come Forza Italia ribadiamo l’importanza di andare spediti nella realizzazione dell’intera opera, primo e secondo lotto.

Finalmente, grazie ai fondi europei del PNRR e alla piena volontà di questa amministrazione di far “ripartire Piombino”, riusciremo a dare nuovo slancio al territorio, dopo troppi anni di stallo e pesantezza di un “governo” immobile che ha soltanto frenato l’economia del territorio.

Forza Italia ha fin da subito sostenuto i recovery founds che porteranno nuovo sviluppo e in prospettiva, nuovo lavoro. Senza i denari dell’Europa non avremmo oggi la possibilità di aprire i cantieri.

Invitiamo coloro che comunicano come una loro la vittoria l’arrivo di questi fondi, segnatamente il PD, alla prudenza per pudore e per rispetto dei cittadini e del territorio, per i comunicati stampa c’è tempo…

Ora è compito della Regione non perdere tempo e mettere al lavoro tutte le professionalità necessarie per snellire le procedure.

Davide AnselmiCoordinatore Forza Italia Piombino