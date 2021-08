Torna la paura nel Salento per gli incidenti stradali che in estate riempiono le pagine di cronaca di ogni testata regionale e nazionale. Dopo gli episodi della settimana scorsa, ancora un sinistro pericoloso causato dalle cattive condizioni psichiche e fisiche di chi si mette alla guida. L’episodio è avvenuto nella notte a Gallipoli, in via delle Dune a Baia Verde, ed ha visto protagonista un 22enne salentino, esattamente di Parabita, che ha investito un 25enne turista napoletano.

Paura nel Salento, ferito in ospedale con sospetta frattura alle vertebre

La dinamica dell’ennesimo incidente sulle strade salentine è molto semplice. Il 25enne napoletano era in compagnia di alcuni amici e stava passeggiando per le vie di Gallipoli, quando è stato travolto da un’auto in corsa. Il pirata della strada, come detto, è un 22enne di Parabita che non si è nemmeno fermato dopo l’impatto ed è fuggito via senza prestare soccorso al ragazzo da lui stesso investito. Gli amici del malcapitato 25enne, però, sono riusciti a memorizzare la targa dell’auto e a comunicarla alla pattuglia delle volanti che è intervenuta sul luogo dell’incidente. Gli agenti, quindi, si sono messi sulle tracce del pirata della strada e lo hanno intercettato presso la sua abitazione. Sottoposto ai test tossicologici è risultato positivo sia all’alcol che alla cocaina. Tanta paura nel Salento per il 25enne turista napoletano che è stato trasportato in Ospedale, dove è tuttora ricoverato con una sospetta frattura alle vertebre.