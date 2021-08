Rosa Santillo in lista con FdI a Santa Maria C.V.: “donna di valori”

Fratelli D’Italia

Rosa Santillo entra in campo con Fratelli D’Italia, a sostegno di Gabriella Santillo, candidata a sindaco di Santa Maria Capua Vetere.

“La prima legge di Newton stabilisce che: un corpo permane nel suo stato di quiete fino a quando una forza esterna non agisce su di esso, nel mio caso questa forza esterna è stata la candidata a Sindaco, Gabriella Santillo, fra l’altro mia omonima, una donna di valori, che come me crede ancora nella politica”.

Le ragioni della candidatura

Così Rosa Santillo spiega le ragioni che l’hanno spinta a candidarsi nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno di Gabriella Santillo sindaco alle prossime amministrative a Santa Maria Capua Vetere.

Competenze in materia di ambiente

“Sono convinta che Santa Maria Capua Vetere meriti per la prima volta nella sua storia un sindaco donna capace di imprimere una svolta al governo della città senza compromessi, badando solo al bene collettivo – ha spiegato – Voglio mettere a disposizione di Santa Maria e del progetto di Gabriella Santillo le mie competenze tecniche in materia di ambiente e di paesaggio per fare la mia parte in questa sfida”.

In Tribunale

Rosa Santillo ha ricoperto incarichi di Consulente Tecnico d’Ufficio per i Tribunali di Santa Maria Capua Vetere e di Cassino in materia di ricerca e analisi di inquinamento ambientale ed è dal 2019 Componente della Commissione Locale e del Paesaggio del Comune di Santa Maria Capua Vetere.

Voglia di fare e capacità di fare

“Le sue conoscenze tecniche, la sua competenza in materia ambientale saranno preziosissime nella prossima amministrazione – ha sottolineato il candidato sindaco Gabriella Santillo – Stiamo costruendo una squadra in cui la voglia di fare fa il paio con la capacità di fare. Non esistono uomini soli o donne sole al comando, ma squadre ben organizzate dove ciascuno sa cosa fare per il bene di Santa Maria. E’ per questo che oggi noi siamo l’unica alternativa possibile per permettere a Santa Maria di tornare protagonista. L’entusiasmo che ha travolto me e il mio gruppo in queste ore è la riprova della grande voglia di cambiamento che c’è in città. Noi siamo pronti a raccogliere questa sfida!”.