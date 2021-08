Il caldo africano ha le ore contate, temporali a partire dal Nord

I segnali di un cambiamento si scorgeranno già nella notte di Ferragosto, quando sulle Alpi giungerà la coda di un fronte nord atlantico, responsabile di rovesci o temporali in intensificazione sulle Alpi centro-occidentali. Nella giornata di lunedì questo comincerà ad erodere il bordo superiore dell’anticiclone africano, innescando altri rovesci e temporali sulle Alpi, a tratti forti sui settori centro-orientali, che tra pomeriggio e sera cercheranno di sconfinare alla Val Padana, specie ai settori centro-orientali ma limitatamente a quelli a nord del Po. Qualche pioggia attesa anche in Liguria in giornata, tra Savonese e Genovese. Il fronte sarà sospinto da correnti più fresche che si riverseranno sulle regioni settentrionali che daranno luogo ad un primo calo delle temperature, soprattutto su Alpi e alta Pianura Padana. Nulla di fatto invece sul resto d’Italia, con il tempo che si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato e le temperature molto elevate, sugli stessi valori di domenica, a tratti ancora intorno ai 40°C su Tavoliere e Campidano.

MARTEDÌ TEMPORALI E CALO TERMICO ANCHE AL CENTRO ITALIA. Migliora al Nord salvo qualche rovescio al mattino sulla bassa Val Padana, in particolare sull’Emilia, in attenuazione in giornata. Temporali in formazione dal pomeriggio su Marche, specie interne, alto Abruzzo, interne toscane, Umbria e Reatino, in attenuazione da nord in serata. Resistono condizioni di tempo più stabile al Sud con caldo ancora piuttosto intenso e punte di 38°C su Materano, Crotonese e Sicilia orientale. Calano ancora le temperature al al Nord ed anche al Centro e Sardegna, massime non oltre i 32°C al Nord, 34°C su Toscana interna ed est Sardegna.

MERCOLEDÌ TEMPORALI E CALO TERMCO FINO AL SUD. Rovesci e temporali in trasferimento al Sud con coinvolgimento soprattutto delle aree appenniniche, mentre le condizioni risulterebbero più stabili al Nord. Ancora qualche disturbo su parte delle regioni centrali, tra Lazio e Abruzzo soprattutto nelle ore diurne. L’aria decisamente più fresca al seguito del fronte favorirà un apprezzabile calo delle temperature anche al Sud peninsulare, mettendo definitivamente fine alla canicola di agosto, ad eccezione soltanto di alcune aree interne della Sicilia.

TENDENZA SUCCESSIVA. Nella seconda parte della settimana l’alta pressione potrebbe tornare a rinforzare alle latitudini centro-meridionali del Continente, ma non si tratterebbe più del rovente anticiclone africano, bensì di un più ‘normale’ anticiclone delle Azzorre. Le temperature di conseguenza si manterrebbero su valori accettabili, senza eccessi di calore, ma un po’ di instabilità diurna sarebbe sempre possibile sulle zone di montagna, sia alpine che appenniniche, con qualche rovescio o temporale. Da confermare!

