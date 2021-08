Covid 16 agosto, tasso di positività oltre il 10%. Sicilia prima per nuovi contagi in Italia, ormai si teme la Zona Gialla

Sardegna e Sicilia restano le due regioni in Italia con la percentuale di occupazione dei reparti di terapia intensiva più alta – rispettivamente al 10% e al 9%. Questo è quello che emerge dai dati Agenas aggiornati a ieri 15 agosto. Le due maggiori isole italiane hanno anche l’incidenza di casi più alta nella nazione pari al 147,93 e 140,16 per 100mila abitanti. La Sicilia ha anche i reparti ordinari con la percentuale più alta d’Italia. Questa situazione, chiaramente, fa temere un passaggio dell’Isola in Zona Gialla.

Dai dati del Bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia, nelle ultime 24 ore si sono diagnosticati 881 nuovi casi di coronavirus. 7 le vittime da registrare. 177 i guariti.

8028 i tamponi effettuati, il tasso di positività sale al 10,9%.

In ospedale restano ricoverati 654 pazienti, 71 dei quali (ieri erano 68) in terapia intensiva.

La distribuzione per province: Palermo 184 nuovi casi, Catania 181, Messina 95, Siracusa 82, Trapani 39, Ragusa 261, Caltanissetta 4, Agrigento 3, Enna 32.

Vaccini, in Sicilia gli “open days” proseguono fino al 24 agosto

Proseguiranno fino a martedì 24 agosto gli “open days”, l’iniziativa voluta dalla Regione Siciliana per incentivare la campagna di vaccinazione contro il Covid 19. La decisione di implementare ulteriormente l’attività è stata presa dall’assessorato alla Salute, in considerazione dell’aumento di positivi al virus. Le somministrazioni, che avverranno prevalentemente con i sieri Pfizer e Moderna, verranno effettuate in tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale, compatibilmente con l’attività programmata dalle stesse per il mese in corso.

La situazione in Italia. Sono 3674 i nuovi contagi. 24 le persone decedute in un giorno. Il tasso di positività sale al 4,9% (ieri era al 3,5%).