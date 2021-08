Tragedia a Tambre (BL): investito e ucciso il triatleta Maurizio Casagrande

Tragico incidente la mattina di Ferragosto a Tambre, nel Bellunese, dove ha perso la vita Maurizio Casagrande, triatleta di Vittorio Veneto (TV). Lo sportivo 44enne è stato investito e ucciso da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bici sulla strada provinciale 28.

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i carabinieri, ai quali spetta ora il compito di far luce sulla dinamica della tragedia.

L’incidente mortale a Tambre

Erano circa le 9,30 della calda mattinata di Ferragosto. Secondo le prime ricostruzioni, Casagrande stava scendendo in sella alla sua bici sulla sp28, quando è avvenuto il terribile schianto contro una Fiat Punto, guidata da una persona del luogo, che procedeva in verso opposto.

Lo schianto è stato fatale. Inutili i soccorsi del personale del Suem 118, intervenuto anche con l’elisoccorso: il triatleta è deceduto sul posto.

Il triatleta Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande, era nato il 21 luglio del ‘77 e viveva a Vittorio Veneto. Di professione artigiano edile, era un grande appassionato di sport: motociclismo, ma soprattutto triathlon (disciplina molto completa che abbina corsa, ciclismo e nuoto).

Maurizio Casagrande

Già tesserato per la società di triathlon ReAction di Pordenone, lo scorso anno si era iscritto anche all’asd Amici di Lutrano, anche se praticamente l’intera carriera sportiva l’aveva trascorsa nella prima società.

Scrive proprio la ReAction sulla sua pagina social ufficiale: “Maurizio era nostro “fratello”, non solo perché parte del direttivo, ma perché faticava, soffriva e gioiva per le stesse cose per cui lo facevamo noi. Da oggi sarà tutto più difficile, questa mattina Maurizio è salito in bici per il solito giro, senza immaginare che potesse essere l’ultimo .Quando succedono queste tragedie non ci sono parole che possano mitigare il dolore quindi lo vogliamo ricordare sorridente e ironico come al solito. Ciao Mao, ci vediamo al prossimo Triathlon”.

Leggi anche: MONCALIERI, HUB VACCINALE IMBRATTATO, SINDACO: “IL VACCINO PER L’IGNORANZA NON C’È ANCORA”