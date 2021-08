Marino: “i sindaci della Campania pronti ad accogliere i profughi”

I sindaci pronti ad accogliere

“I sindaci della Campania sono pronti ad accogliere per motivi umanitari i profughi che rischiano la morte in Afghanistan e resto sconcertato di Salvini, il leader della Lega, che già si è espresso in maniera contraria, ancora una volta ha mostrato tutto il suo valore umano e politico”. Così interviene sulla situazione in Afghanistan Carlo Marino, sindaco di Caserta e presidente di Anci Campania.

Da padre

“Da padre di quattro ragazze, – spiega la sua posizione Marino – guardo le immagini di tante bambine, in fuga dalla violenza con gli occhi spaventati e non posso restare indifferente a questo grido di dolore”.

Una proposta dei sindaci

“Io sono abituato a metterci la faccia e a fare la mia parte; per questo da presidente dell’Anci Campania – conclude Marino – metto in campo una proposta dei sindaci delle città campane davanti al dramma umanitario a cui stiamo assistendo. Non restiamo indifferenti, ognuno di noi con un piccolo gesto può opporsi alla violenza cieca dei Talebani” .