Torna il Maltempo: Danni e disagi in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

Come da previsione, il maltempo è tornato in Italia, cominciando a imperversare dal Nord. Particolarmente colpito il Friuli Venezia Giulia: sono stati circa duecento gli interventi eseguiti nella notte dai Vigili del Fuoco tra le province di Pordenone e Udine. Disagi anche nell’area di Azzano Decimo, che solo qualche giorno fa aveva subito gravi danni per una violenta grandinata. A Tarvisio, un uomo è precipitato con la propria auto in un dirupo: per estrarlo dal veicolo sono intervenuti anche i tecnici del soccorso alpino. A Gorizia e in provincia di Trieste violente precipitazioni registrate per tutta la notte. Danni anche in Trentino Alto Adige: alberi sradicati, black out elettrici, tetti portati via dal vento e fiumi esondati. A Fleres, il sindaco ha ordinato agli abitanti di non lasciare le abitazioni: il fiume è esondato in più parti costringendo la protezione civile a far evacuare 30 famiglie. A Trento un albero è piombato addosso a una casa ostruendo il traffico.