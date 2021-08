Zinzi: “accogliere i profughi posizione bella da raccontare ma non fa i conti con la realtà”

Zinzi risponde a Marino

Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha manifestato, in quanto presidente Anci Campania, la disponibilità ad accogliere i profughi afgani (leggi qui per i dettagli).

Non fa i conti con la realtà

Non si è fatta attendere la reazione di Gianpiero Zinzi, altro candidato alla carica di sindaco di Caserta che ha spiegato che “la disponibilità del sindaco Marino ad accogliere a Caserta i profughi afgani è una posizione molto bella da raccontare, ma che non fa i conti con la realtà”.

Tragedia immane

“Siamo davanti a una tragedia immane, frutto di quel pacifismo di maniera che ha sempre spinto per il disimpegno militare e che oggi condanna milioni di persone e soprattutto di donne a una vita d’inferno. L’Italia non può farsi carico da sola di un problema così grande, ma ci vuole il coinvolgimento di tutta l’Europa, esattamente come una sinistra meno propagandista ha sempre chiesto col superamento del Trattato di Lisbona, che ha condannato l’Italia a gestire da sola centinaia di migliaia di migranti nell’indifferenza dell’intero continente”.

Ci vuole la politica

“È invece giusto e necessario che il nostro Paese aiuti e protegga tutti quegli afgani che in questi anni hanno collaborato coi nostri militari. Ma se non vogliamo che la tragedia si tramuti in una bomba sociale, se davvero vogliamo aiutare queste persone, non ci vogliono le belle parole. Ci vuole la politica. Ho fiducia che il presidente Draghi saprà interpretarla nel modo più giusto e corretto”.