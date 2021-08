17 nuovi punti di videosorveglianza a Este e nel territorio SAPLE

19.8.2021 – Partecipando ad un bando regionale, il Comune di Este e i Comuni di Vo’, Lozzo Atestino, Cinto Euganeo, Baone e Sant’Elena, compresi nel Distretto di Polizia Locale SAPLE, potranno implementare i punti di videosorveglianza urbana. 17 sono i nuovi punti di ripresa previsti dal progetto, di cui 3 nel territorio atestino, con potenziamento dei collegamenti già esistenti, per una spesa di progetto di 71.430 euro.

«La Regione del Veneto, attraverso la legge 09/02 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza” ha previsto l’erogazione di contributi per progetti di investimento volti all’adeguamento tecnologico, tecnico, strumentale, organizzativo e logistico delle Polizie Locali, per ottimizzare i propri apparati di sicurezza con tecnologie sempre più all’avanguardia. – spiega il Sindaco Roberta Gallana. – Il Comune di Este, in qualità di capofila del Distretto di Polizia Locale SAPLE PD5B, punta a un finanziamento regionale che copre fino al 70% dell’investimento previsto, per un massimo di 50.000 euro. Il totale a carico degli enti del Distretto ammonterebbe quindi a 38.643 euro.»

Nel territorio di Este saranno inseriti tre nuovi punti ripresa, in Viale Fiume, in via Cappuccini e nel Piazzale della Stazione Ferroviaria, dove sarà sostituito il punto di ripresa attualmente presente. Il collegamento con la centrale di Polizia Locale avverrà in tecnologia wireless WiFi 5,4Ghz su frequenza libera, mentre i punti di ripresa saranno collegati con alimentazione elettrica.

«Si tratta di punti ripresa ad alta tecnologia, con una camera a più sensori in Viale Fiume, per coprire anche le scalette di scavalco del canale Bisatto – commenta il Consigliere Giuseppe Raffo, con delega alla Sicurezza. – In zona stazione ferroviaria e in via Cappuccini, la camera permetterà il monitoraggio dei veicoli in transito e stazionamento.»

A Vo’ verranno installati 2 nuovi punti di ripresa, così come a Lozzo Atestino e a Cinto Euganeo. 4 saranno le nuove camere e lettori targa a integrazione dell’attuale sistema di videosorveglianza di Sant’Elena, altrettanti a Baone.

«Sono ben 92 i punti di ripresa già presenti in Città, con un sistema collegato anche con il Comando dei Carabinieri. Il costante implemento della videosorveglianza– spiega il Consigliere Raffo – è il frutto di una fattiva e costante collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le Forze dell’Ordine, che ringraziamo per la costante attività messa in campo, i risultati conseguiti e per non aver fatto mai mancare il loro indispensabile contributo alla sicurezza cittadina».

«E’ fondamentale continuare a investire risorse sulla sicurezza. – conclude il Sindaco Gallana. –La sicurezza è fatta anche di prevenzione e sotto questo aspetto la videosorveglianza è un ottimo strumento».