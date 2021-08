Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, lancia un appello ai giovani: “È importante prenotare al più presto la vaccinazione. La somministrazione della prima dose in questi giorni permette di completare il ciclo vaccinale entro la prima decade di settembre. In questo modo l’inizio dell’anno scolastico, fissato in Lombardia per lunedì 13 settembre, avverrebbe in piena sicurezza, con soddisfazione di tutti”.