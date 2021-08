Paternò, paura in piazza Vittorio Veneto per furgone in fiamme

Paura alle 2,30 della notte appena trascorsa in piazza Vittorio Veneto a Paternò, nel Catanese, per un incendio.

Per cause ancora in fase di accertamento, un furgone parcheggiato ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto.

La segnalazione dei residenti della zona ha portato i Vigili del Fuoco del Distaccamento del posto a intervenire per mettere in sicurezza l’area e spegnere le fiamme. Sul posto sarebbero giunto anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, quanto accaduto per fortuna non ha causato alcun danno alle persone presenti.

Immagine di repertorio