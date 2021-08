Vittorio Veneto, l’estate con undici appuntamenti in due settimane

19.8.2021 – L’estate dei vittoriesi continua ad essere ricca di appuntamenti e di occasioni di svago, com’è giusto che sia durante la bella stagione. «Undici manifestazioni nel giro di due sole settimane – spiega il vicesindaco Gianluca Posocco – e ce n’è per tutti i gusti; dalla musica allo sport per arrivare alla gastronomia – passando per i festeggiamenti di Sant’Augusta – e finire con la Festa Settembrina. Non si tratta di un impegno da poco. È un calendario di eventi che colloca la nostra città fra le più vivaci della provincia.

A renderlo possibile è il mondo dell’associazionismo locale, dinamico e caratterizzato da realtà che hanno tanta voglia di fare, anche in un periodo come questo, segnato dall’emergenza Covid che ha visto tante rinunce da parte di molti, con il conseguente annullamento di appuntamenti, anche importanti, attesi di anno in anno. A Vittorio Veneto, l’impegno di queste realtà, ha scongiurato una simile ipotesi.

Grazie quindi alle associazioni che lavorano ogni giorno per offrire, con la loro creatività, ai cittadini, momenti di svago e di socializzazione; grazie anche agli uffici comunali che, per fornire tutte le autorizzazioni necessarie, hanno dovuto districarsi nella selva di regole imposte dalla pandemia. Come Assessore alle Attività Produttive sono orgoglioso del fatto che a Vittorio Veneto ci siano persone che operano nel silenzio e senza lamentarsi per animare la nostra estate. Siamo uno dei pochi comuni nell’intera provincia che, nel giro di quindici giorni, si dimostra in grado di organizzare e gestire un così ricco e impegnativo calendario di eventi.

Credo che questa sia la migliore risposta possibile a quanti, periodicamente, lamentano una carenza di occasioni per occupare il tempo libero e definiscono Vittorio Veneto un ‘’dormitorio’’. Non è così. Invito dunque tutti a vivere in sicurezza l’estate della città, godendo dell’ampia offerta che è a disposizione di residenti e turisti».