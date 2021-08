Ancora uno scontro tra auto e moto, a Noceto un ragazzo in Rianimazione

Dopo l’incidente di San Geminiano, un altro fatto di cronaca sulle strada. Oggi, 20 agosto, intorno alle 13.30 a Borghetto di Noceto, si sono scontrati – per cause ancora in via d’accertamento una moto e un’auto. In sella alla due ruote c’era un ragazzo, sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono arrivati ambulanza della Croce Verde di Noceto e l’elisoccorso del 118. Il giovanissimo ferito è stato trasportato al Maggiore e ricoverato nel reparto di Rianimazione, dopo aver riportato gravi traumi.

Stefano Ravaglia