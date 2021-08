Chiusi (Siena), rave party del Viterbese: fermato spacciatore, altrove assembramenti (cronaca di una festa)

E’ stato trovato con 7 ettogrammi di droghe (cocaina, marijuana e hashish): la polizia lo ha controllato e poi arrestato al casello di Chiusi (Siena). L’uomo ha confessato agli agenti che stava portando lo stupefacente proprio al rave party che si stava ancora svolgendo nel Viterbese. La vicenda è datata 18 agosto, ma è stata resa nota oggi dalla questura di Arezzo. Si parla di un albanese di 33 anni, residente a Novara.

Alla vista della polizia, con il suo atteggiamento elusivo l’arrestato aveva insospettito gli agenti. La droga è stata trovata all’interno del cofano motore e sotto il parabrezza. Prima di essere portato in carcere, il guidatore ha reso noto lo scopo del suo viaggio.

Le forze dell’ordine attuano un monitoraggio ad ampio raggio nei comuni vicini all’area del rave che si è svolto per sei giorni nel viterbese. Si controllano in particolare le località turistiche della provincia e il lago di Bolsena, in modo da evitare che possano crearsi assembramenti.

A Campi di Bisenzio, sulle rive del lago, si erano radunate ieri circa 300 persone, con camper e auto: sono state invitate ad allontanarsi.

Fino ad ora sono più di tremila coloro che sono stati identificati per il rave. Le indagini proseguono, al fine di identificare altri partecipanti del maxy rave e individuare gli organizzatori. Si presta attenzione anche ai social, fonte del tam tam per l’evento di Ferragosto. (fonte: Ansa)