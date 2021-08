Coronavirus in Abruzzo, 21 agosto: 150 nuovi casi

Coronavirus in Abruzzo. Sono 150 i nuovi casi di positività (di età compresa tra 1 e 87 anni)

Si registrano +20 contagi a L’Aquila e provincia, +35 a Chieti e provincia, +38 a Pescara e provincia, +52 a Teramo e provincia. Sono 5 i casi di residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Sono stati eseguiti 2.591 tamponi molecolari e 5.660 test antigenici. Non si rileva nessun decesso. Sono 73.445 i guariti (+88), 2.231 gli attualmente positivi (+62); in 59 sono ricoverati in area medica (-3), 12 persone si trovano in terapia intensiva (invariato), mentre in 2160 sono in isolamento domiciliare (+65).