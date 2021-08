San Marco Evangelista sicura: ecco i lettori di targa per monitorare i movimenti

Lettori di targa

«San Marco Evangelista sempre più sicura per i suoi cittadini: si sta lavorando per installare a tutti gli ingressi del paese dei lettori di targa per monitorare in maniera costante chi entra e chi esce dalla nostra cittadina».

Ad annunciarlo l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Vagliviello.

Piano sicurezza e lettori di targa

«Tale intervento sarà effettuato attraverso la ricognizione delle economie generate dalle due precedenti gare d’appalto sulle telecamere e sulla rimozione dei rifiuti abbandonati, finanziamenti provenienti dalla Regione Campania attraverso le compensazioni ambientali, – ha sottolineato Vagliviello – tale operazione ci consentirà di fare un ulteriore passo nella realizzazione di un vero e proprio piano di sicurezza per il paese che negli ultimi cinque anni ha visto il potenziamento sostanziale del sistema di videosorveglianza».

26 telecamere

Giovanni Vagliviello spiega, infatti, come siano state installate ben 26 nuove telecamere che consentono di controllare i punti critici del paese e di ridurre reati come gli sversamenti abusivi.

Compensazioni ambientali

«Grazie alle compensazioni ambientali, per la bonifica di alcune aree siamo riusciti ad ottenere ben 36.829,00 euro che abbiamo utilizzato per acquistare ed installare venti telecamere – ha sottolineato ancora il delegato ai lavori pubblici – per merito della capacità di programmazione che siamo riusciti a mettere in campo, abbiamo superato le criticità di bilancio riuscendo a realizzare interventi fondamentali che hanno cambiato il volto del paese, senza gravare sulle casse dell’ente».