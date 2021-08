Maltempo in arrivo, prima crisi per l’estate

Il caldo torrido terrà in ostaggio l’Italia anche in questo weekend, poi comincerà a perdere un po’ della sua forza. Secondo le previsioni di 3BMeteo, l’estate entrerà in crisi a partire da lunedì 23 agosto: “Il fronte principale proveniente dalle Isole britanniche, ricco di rovesci e temporali, porterà dapprima un peggioramento su Alpi e Prealpi scivolando lunedì verso il medio Adriatico, determinando così instabilità su Valpadana centro orientale, Toscana, Umbria e Marche, con fenomeni a tratti anche intensi”. Mercoledì 25 agosto il fronte proseguirà la sua corsa verso Sud. Non sarà la fine dell’estate, ma un primo segno di rottura della stagione. Comunque un primo sollievo da una siccità davvero prolungata (al netto di eventi temporaleschi, anche violenti, che però non hanno portato reali benefici alla situazione generale della Penisola).