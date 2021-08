Covid 23 agosto, salgono i ricoveri in Sicilia. Tasso di positività troppo alto

Dai dati del Bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia, nelle ultime 24 ore si sono diagnosticati 1121 nuovi casi di coronavirus. 20 (Dei 20 morti segnalati oggi la Regione specifica che 7 si riferiscono al 22 agosto, 7 al 21 agosto, 4 al 20 agosto, uno al 19 agosto e uno al 6 luglio (nessuno, quindi, oggi) le vittime da registrare. 415 i guariti.

12565 i tamponi effettuati, il tasso di positività all’8,92%.

In ospedale restano ricoverati 817 pazienti, 88 (ieri erano 84) dei quali in terapia intensiva.

Vaccini, in Sicilia gli “open days” proseguono fino al 24 agosto

Proseguiranno fino a martedì 24 agosto gli “open days”, l’iniziativa voluta dalla Regione Siciliana per incentivare la campagna di vaccinazione contro il Covid 19. La decisione di implementare ulteriormente l’attività è stata presa dall’assessorato alla Salute, in considerazione dell’aumento di positivi al virus. Le somministrazioni, che avverranno prevalentemente con i sieri Pfizer e Moderna, verranno effettuate in tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale, compatibilmente con l’attività programmata dalle stesse per il mese in corso.

La situazione in Italia. Sono 4168 i nuovi contagi. 44 le persone decedute in un giorno. Il tasso di positività sale al 4,1%.