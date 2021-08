La Battaglia di Andrea scende in campo a Cardito: “Parcheggi per disabili occupati impropriamente al Parco Taglia”

La Battaglia di Andrea, associazione sempre in prima fila a tutela dei diritti dei disabili, scende in campo per segnalare una situazione vergognosa al Parco Taglia a Caivano.

Così recita la nota rilasciata da La Battaglia di Andrea: “Il Parco Taglia a Cardito é uno dei parchi più grandi e attrezzati della regione Campania, ultimamente ha anche messo delle giostre per bimbi disabili e proprio per questo motivo arrivano famiglie un po’ da ogni comune per far giocare i propri bambini”.

Diversi parcheggi all’ingresso sono destinati ai disabili, ma come segnala l’associazione: “puntualmente i parcheggi all’ingresso destinati ai disabili sono occupati da auto senza l’apposito contrassegno o addirittura da auto con contrassegno utilizzato impropriamente, sono tante infatti le segnalazioni arrivate di auto con contrassegno lasciate sullo stallo per disabili da persone che vanno a correre nel parco!”.

Asia Maraucci ha ricevuto la segnalazione di molti genitori e si esprime così sulla vicenda: “Abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni, tutto ciò é inconcepibile, c’é un parco stupendo, adattissimo alla disabilità, e che succede? Che cialtroni e incivili occupano impropriamente gli stalli per disabili!?.

Non ci siamo limitati alle segnalazioni, siamo andati sul posto e ci siamo resi conto che l’80% dei posti non é occupato da disabili ed abbiamo allertato immediatamente il sindaco Giuseppe Cirillo, il quale ci ha garantito controlli a tappeto non solo fuori al parco, ma in tutta Cardito.

Sappiamo come lavora Cirillo e siamo certi che provvederà immediatamente a questa defaillance e chiederà spiegazioni agli organi preposti, garantendo a tutti i disabili i propri posti auto”.

Sulla questione è intervenuto direttamente Giuseppe Cirillo, sindaco di Cardito, che ha dichiarato: “Conosco benissimo La Battaglia di Andrea e la passione che ci mette nelle battaglie in favore dei disabili. Più e più volte ho attenzionato chi di dovere per tutelare gli stalli H, ma se si verificano ancora questi episodi significa che da oggi io per primo andrò a controllarli anche uno ad uno se serve, e saranno puniti tutti i trasgressori e ho garantito ad Asia Maraucci e quindi a tutti i cittadini, che questa operazione non si limiterà solo all’ingresso del Parco Taglia, ma a tutto il territorio di Cardito”.